В доме на Лиговском обрушилась стена, есть пострадавшие

В доме на Лиговском обрушилась стена, есть пострадавшие
Трое рабочих оказались под завалами. Фото: google.maps

В субботу утром в реконструируемом доме в центре Петербурга произошло обрушение стены.

Инцидент произошел около 10:30 в доме Рыжкина на Лиговском проспекте, 127. Во время работ по неустановленным причинам обрушилась стена второго этажа. Трое рабочих оказались под завалами. Об этом сообщает 78.ru.

Предварительно, в результате обрушения пострадал один человек, его госпитализировали. Данные о его состоянии уточняются.

На месте происшествия сейчас работают экстренные службы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мумию женщины нашли в заброшенной бане в Петербурге.

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