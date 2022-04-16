ПФР изменил график выплата пенсий в мае в Петербурге

Пенсии и пособия будут выплачиваться по другим датам. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Пенсии и пособия будут выплачиваться по другим датам. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

В Петербурге обновился график выплаты пенсий и социальных пособий за май.

Измененный график майских выплат опубликовали на сайте Пенсионного фонда РФ. Пенсии и пособия будут выплачиваться по другим датам из-за продолжительных выходных в начале месяца.

Получатели пенсий в период с 3 по 4 мая, смогут забрать выплаты в почтовых отделениях 3 мая. Выплаты, запланированные на 5-6 мая, можно будет получить в 4 мая. Выплаты 7-8 мая перенесли на 5 мая, а 9-10 мая — на 6 мая.

Выплаты за остальные даты начиная с 11 мая будут производиться без изменения графика.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ветераны и тыловики в Петербурге получат выплату в 7-10 тысяч рублей.