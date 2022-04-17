Юрист Иван Соловьев рассказал, как получить налоговый вычет на детей

У налогового вычета на детей есть определенная особенность. Его можно получать, пока годовой доход родителя не достигнет 350 тыс. рублей. Об этом «Российской газете» сообщил заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев. То есть если родитель получает 50 тыс. рублей в месяц, то на стандартный вычет он сможет рассчитывать в течение семи месяцев ежегодно.

По его словам, получить вычет могут граждане России, имеющие детей и доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13%. Величина вычета — 1400 рублей в месяц на первого и второго ребенка, 3 тыс. — на третьего и последующих.

Величина вычета определена в размере 1400 рублей в месяц — на первого или второго ребенка; и 3000 рублей — на третьего ребенка и последующих детей.

Налоговый вычет на детей рассчитывается и предоставляется работодателем автоматически. Надо сдать в бухгалтерию свидетельства о рождении детей и написать заявление. «Бухгалтерия может сама за вас оформить соответствующие документы»,- пояснил Соловьев.

Вычет ограничен 18-летним возрастом ребенка, но если он обучается очно в учебном заведении — 24 годами.