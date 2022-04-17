В Пушкине за изнасилование задержали жителя Псковской области

Житель Псковской области задержан за изнасилование и разбой в Пушкине. Как сообщли в ГУВД РФ по Петербургу и Ленобласти, накануне утром в полицию обратилась 34-летняя женщина. Она рассказала, что около полуночи в парадной дома по Красносельскому шоссе ее избил неизвестной. Угрожая горлышком разбитой бутылки, он завел ее в ее же квартиру, где изнасиловал.

17 апреля днем «по горячим следам» у дома 14/28 по Красносельскому шоссе задержан подозреваемый — 29-летний неработающий житель Псковской области.

Возбуждены уголовные дела статьям за разбой, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК.