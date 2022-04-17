Семененко получил на шоу Плющенко травму головы после жуткого падения

Российский фигурист Евгений Семененко серьезно пострадал, выступая в Петербурге на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов». Во время исполнения четверного прыжка он упал и сильно ударился головой о лед. После этого он пытался несколько раз подняться, но безуспешно. С ледовой арены его унесли на носилках.

Как сообщает телеканал 360, зрители проводили 18-летнего артиста аплодисментами.

Семененко госпиталзировал в Александровскую больницу находится недалеко от Ледового дворца. По предварительным данным, у фигуриста черепно-мозговая травма.

Петербургский спортсмен является победителем командного чемпионата мира 2021 года. На Олимпиаде-2022 он занял восьмое место и стал лучшим из россиян.

Как заявил в беседе с «Чемпионатом» Евгений Плющенко, «освещение, как и лед, было великолепным, а падение — дело случая».