Эксперт рассказал, какие льготы можно оформить перед выходом на пенсию

Перед выходом на пенсию россиянам полагаются различные льготы, среди них налоговые и транспортные. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор финансового маркетплейса «Сравни» Сергей Леонидов.

По его словам, оформить такие льготы могут женщины в возрасте от 54 лет и мужчины в возрасте от 59 лет, получившие статус предпенсионера.

Так, россияне могут уменьшить налоговую базу на кадастровую стоимость 6 соток земли, находящегося в их собственности. Кроме того, предпенсионеры могут не платить налог на квартиру, дом, гараж, хозяйственные постройки. Также россияне-«предпенсионники» могут не платить налог на одно транспортное средство или снизить на 50% транспортный налог на автомобиль мощностью до 100–150 лошадиных сил.

Предпенсионерам выплачивается повышенное пособие по безработице, увеличивается период его выплаты. Некоторые граждане также могут подать заявление на компенсацию половины стоимости лекарств, если их ежемесячное пособие не превышает региональный МРОТ.

Чтобы получить льготы на городской пригородный транспорт, надо обратиться в МФЦ, Пенсионный фонд, центр социальной защиты.