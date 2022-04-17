Фестиваль Cinema Kids: дети рассказали о любви и буллинге языком кино

Фестиваль Cinema Kids: дети рассказали о любви и буллинге языком кино
Школьники рассказали о том, что их волнует. Фото: Pixabay

В Петербурге прошел V Международный детский кинофестиваль Cinema Kids. В нем приняли участие юные кинематографисты из разных регионов России.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», языком кино дети рассказали о том, что их волнует. По словам гендиректора кинофестиваля Власты Арно, чаще всего это были драмы или истории про любовь. Комедйных сюжетов было всего пять из 510 киноработ.

«Конечно, мне бы хотелось, чтобы эта тенденция изменилась», — сказала она.

В своих работах дети затронули самые разные вопросы — отношений со сверстниками, учителями, буллинга, проблему жестокого обращения с животными.

Для многих возможность рассказать такм образом о проблеме — своего рода терапия.

Гран-при фестиваля получил фильм «Аларих 452. Экзоребенок» о взаимоотношениях человека и робота.

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Фестиваль Cinema Kids: дети рассказали о любви и буллинге языком кино
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