Центробанк вновь разрешил банкам продавать наличную валюту

Центробанк вновь разрешил банкам продавать наличную валюту
Банкам разрешили продавать наличную валюту. Фото: pixabay

Центральный банк РФ с понедельника, 18 апреля, возобновил для банков возможность продавать наличную валюту. Так, до 9 сентября банки смогут продавать гражданам валюту, поступившую в кассы финансовых организаций с 9 апреля.

Временный порядок операций с наличной валютой, введенный 9 марта, будет действовать до 9 сентября. Также банки могут теперь продавать наличную валюту, гражданам, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля разрешили получить наличными не только доллары, но и евро.

Общий лимит снятия валюты со счетов граждан сохранился на уровне $10 тыс. (или эквивалент в евро). Как отмечали в ЦБ, средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка операций с наличной валютой по-прежнему могут получить в рублях. Конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса ЦБ на день выдачи.

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