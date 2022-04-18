Петербуржцы массово осваивают секонд-хенды

Петербуржцы массово осваивают секонд-хенды
Теперь в секонд-хэнды ходят не только те, у кого нет денег на дорогие магазины. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Петербугские модники на фоне антироссийских санкций переключились с популярных бутиков на секонд-хенды, где еще можно найти вещи своих любимых марок.

Напомним, в марте в Петербурге закрылись магазины одежды H&M, Zara, Mango, Bershka и другие.

В поисках альтернативных мест горожане выбирают городские секонд-хенды и доски объявлений — сайты ozhur, «Авито», сеть магазинов «Планета Секонд Хенд» и другие. Там можно найти не только поношенные, но и новые вещи покинувших Россию брендов, сообщает Neva.Today.

Среди самых популярных — Kostrov store, Chriss Teeth, Room Store, Бутик VINTAGE, магазин-салон OFF.

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