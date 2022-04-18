В Петербурге тепло и облачно

В Петербурге тепло и облачно
В Петербург пришло тепло. Фото: Baltphoto

В Петербург наконец-то пришло тепло. Дождей по-прежнему не предвидится, хотя сегодня будет облачно. Как написал в своем телеграм-канале «Погода от шефа» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, вероятность дождей минимальна, 18 апреля Петербург останется под влиянием гребня антициклона.

Но он потихоньку теряет силы, хотя облаков в небе будет больше.

Воздух прогреется до 10-12 градусов, северный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 766 миллиметров ртутного столба.

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