В России подешевела аренда жилья

В России подешевела аренда жилья
Число сдаваемых квартир выросло. Фото: Pixabay

В России снизилась стоимость аренды жилья на фоне роста числа предложений. Аналитики подсчитали, что число объектов недвижимости, сдаваемых в аренду, выросло на 18-30%, сообщает «Коммерсантъ».

Это происходит потому, что на рынке возникли предложения от владельцев жилья, которое раньше сдавалось посуточно, и от тех, кто не смог продать свою недвижимость из-за роста ставок по ипотеке.

К тому же многие россияне уехали из страны. По данным экспертов, собственники стали чаще сдавать жилье людям с домашними животными, разбивать на несколько месяцев страховой депозит и делать скидки в 5-10%.

Сейчас однокомнатную квартиру в крупном российском городе можно снять за 19,9 тыс. рублей в месяц, двухкомнатную — за 29,3 тыс. рублей. По сравнению с мартом стоимость аренды жилья снизилась 3% и 4% соответственно.

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