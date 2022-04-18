Центробанк не будет «любыми способами» снижать инфляцию

Банк России не намерен бороться любыми методами с инфляцией. Он, как и раньше, ждет, что она снизится в 2024 году до 4%. Об этом на заседании комитетов Госдумы заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, искусственнное снижение помешало бы адаптироваться бизнесу, «для которого сейчас восстановление поставок необходимых импортных компонентов сложнее, дороже и это неизбежно отразится на цене конечной продукции».

ЦБ понимает, что сейчас возможен резкий скачок цен на отдельные товары. Инфляция будет выше цели, и это будет во многом связано не с высоким спросом, а с низким предложением.

При этом нельзя допускать, чтобы инфляция стала неконтролируемой. Центробанк будет проводить такую денежно-кредитную политику, которая вернет инфляцию к цели в разумные обозримые сроки, но не слишком резко, отметила Набиуллина.

Политика Банка России будет настроена на постепенный выход к цели по инфляции. «От этого зависят ожидания по траектории процентных ставок», — сказала Набиуллина.