Житель Мурино решил отправиться во Владивосток на самокате

Петербуржец из Мурино собрался добраться во Владивосток на обычном самокате. Как сообщает Peterburg2, молодой человек Денис Соляник стартует в конце апрея — начале мая. Всего емунадо будет преодолеть где-то 12 тыс. километров. Маршрут пройдет через Алтай и продлится около полугода.

Самокат будет не электронным, а обычным. Ночевать путешественник между городами собирается в палатке, а вгор одах — смотря по ситуации. Своих денег ему хватит примерно на два месяца. Денис добавил, что заработок в пути тоже будет.

Два года назад он уже ездил на велосипеде в Крым, а потом в Казань. В сутки он будет проезжать от 60 до 80-90 км.