Житель Мурино решил отправиться во Владивосток на самокате

Житель Мурино решил отправиться во Владивосток на самокате
Путешествие займет полгода. Фото: pixabay.com

Петербуржец из Мурино собрался добраться во Владивосток на обычном самокате. Как сообщает Peterburg2, молодой человек Денис Соляник стартует в конце апрея — начале мая. Всего емунадо будет преодолеть где-то 12 тыс. километров. Маршрут пройдет через Алтай и продлится около полугода.

Самокат будет не электронным, а обычным. Ночевать путешественник между городами собирается в палатке, а вгор одах — смотря по ситуации. Своих денег ему хватит примерно на два месяца. Денис добавил, что заработок в пути тоже будет.

Два года назад он уже ездил на велосипеде в Крым, а потом в Казань. В сутки он будет проезжать от 60 до 80-90 км.

«Главное, чтобы колени не подвели, а ноги и мышцы уже приспособлены давно к нагрузкам», — сказал Денис.

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