В Петербурге сносят самый большой корпус «Ленэкспо»

В Петербурге сносят самый большой корпус &#171;Ленэкспо&#187;
Выставочный комплекс "Ленэкспо". Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В Петербурге идет демонтаж павильонов комплекса «Ленэкспо». Работы начались прямо с утра. Демонтируют самый большой шестой павильон. Он был построен в 1990 году.

Местные прозвали этот павильон «Лебедем» — это здание со стелой, увенчанной глобусом.

До пандемии коронавируса на территории этого павильона находился китайский деловой центр и ресторан китайской кухни.

Снос объекта, который члены Градостроительного совета хотели защитить, начался еще в марте.

Напомним, на Малом проспекте Петроградской стороны идет снос дворцового корпуса комплекса зданий бывшего завода «Навигатор» (торговые бани Екимовой).

ленэкспо новости СПб снос


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге рынок труда поддержат миллиардом рублей
В Петербурге сносят самый большой корпус «Ленэкспо»
В Москве нашли тела бывшего вице-президента Газпромбанка и его близких
Путин: ситуация в экономике России стабилизируется
Первая машина с картинами из коллекции Морозовых вернулась из Франции в Россию
Житель Мурино решил отправиться во Владивосток на самокате
На территории Ленинградской АЭС спасли тюлененка
В России создадут систему оптовых продовольственных рынков