В Петербурге сносят самый большой корпус «Ленэкспо»

В Петербурге идет демонтаж павильонов комплекса «Ленэкспо». Работы начались прямо с утра. Демонтируют самый большой шестой павильон. Он был построен в 1990 году.

Местные прозвали этот павильон «Лебедем» — это здание со стелой, увенчанной глобусом.

До пандемии коронавируса на территории этого павильона находился китайский деловой центр и ресторан китайской кухни.

Снос объекта, который члены Градостроительного совета хотели защитить, начался еще в марте.

Напомним, на Малом проспекте Петроградской стороны идет снос дворцового корпуса комплекса зданий бывшего завода «Навигатор» (торговые бани Екимовой).