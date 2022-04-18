В Петербурге рынок труда поддержат миллиардом рублей

В Петербурге рынок труда поддержат миллиардом рублей
Ситуация на петербургском рынке труда стабилизировалась. Фото: pixabay.com

На поддержку рынка труда в Петербурге в этом году будет направлено около 1 млрд рублей. Как сообщила в понедельник пресс-служба правительства Петербурга, кроме того, будут поддержаны работодатели, которые в этом году возьмут на работу отдельные категории людей в возрасте до 30 лет.

Ситуация на петербургском рынке труда стабилизировалась на уровне допандемийного, 2019 года. Сейчас в связи с санкциями город ищет новые решения для развития рынка труда.

По данным на 14 апреля 2022 года, на учете в службе занятости состоят менее 17 тыс. человек. Количество уникальных вакансий — около 79 тыс. Основная задача на 2022 год — минимизировать последствия от введения санкций для рынка труда.

новости СПб поддержка рынок труда


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге рынок труда поддержат миллиардом рублей
В Петербурге сносят самый большой корпус «Ленэкспо»
В Москве нашли тела бывшего вице-президента Газпромбанка и его близких
Путин: ситуация в экономике России стабилизируется
Первая машина с картинами из коллекции Морозовых вернулась из Франции в Россию
Житель Мурино решил отправиться во Владивосток на самокате
На территории Ленинградской АЭС спасли тюлененка
В России создадут систему оптовых продовольственных рынков