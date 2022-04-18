Умер режиссер Леонид Хейфец

Профессор ГИТИСа, театральный режиссер и народный артист России Леонид Хейфец скончался на 87-м году жизни.

Леонид Хейфец был выдающимся российским театральным режиссёром. Как говорится на сайте ГИТИСа, его спектакль «Смерть Иоанна Грозного» открыл новую эпоху советского театра. Его постановки считаются эпохальными, они всегда собирали и собирают аншлаг.

Сегодня в репертуаре Театра Маяковского пять спектаклей, поставленных Леонидом Ефимовичем. Талант Хейфеца был необъятным. Актёры и режиссёры мечтали с ним работать.

«Уход Леонида Ефимовича Хейфеца — невосполнимая потеря и настоящая трагедия для каждого из нас. Мы потеряли Мастера», — сказали в ГИТИСе.

Леонид Хейфец занимался режиссурой и педагогикой, работал с Малым театром, ГИТИСом, театральным училищем имени Щепкина, Центральным театром российской армии и Московским академическим театром им. Владимира Маяковского.

Среди самых известных его постановок — «Вишневый сад», «Кукольный дом» и «Король Лир».