В Колпино 15-летний подросток разбился при падении с 14 этажа, возбуждено уголовное дело

В Колпино 15-летний подросток разбился при падении с 14 этажа, возбуждено уголовное дело
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

После гибели 15-летнего подростка в Колпино возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в 16 часов жительница Колпино вызвала экстренные службы к дому на Тверской улице. Она сообщила, что под окнами лежит упавший с высоты человек.

Прибывшие к дому полицейские обнаружили труп 15-летнего ученика седьмого класса коррекционной школы. Установлено, что он упал с общедомового балкона на 14-м этаже.

Следственный комитет после гибели школьника возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Также сообщается, что подросток жил в полной семье с матерью и отчимом, на учете в ПДН они не состоят.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербурженка попала в реанимацию после падения с 5 этажа.

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