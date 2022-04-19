Компании в Петербурге массово приостанавливают набор новых сотрудников

Компании в Петербурге массово приостанавливают набор новых сотрудников
С конца февраля штат сократили 33% петербургских компаний. Фото: Pixabay

Опрос работодателей в Петербурге показал, что компании начали снижать или приостанавливать набор сотрудников до конца года.

По данным HeadHunter, внепланово снижают или приостанавливают поиск и прием сотрудников более половины (51%) компаний в Петербурге.

Подобная ситуация наблюдается не только в Северной столице, но и по всей стране. Увеличивают набор сотрудников лишь 4% российских работодателей и 2% петербургских. При этом 40% работодателей пока не меняют планы насчет подбора нового персонала.

Также стало известно, что с конца февраля штат сократили 33% петербургских компаний — это один из самых высоких показателей по РФ. 12% компаний наоборот набрали новых сотрудников. В остальных компаниях численность работников не изменилась.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что юрист рассказал, как получить выплаты при потере работы.

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