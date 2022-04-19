Старинные автомобили покажут на выставке «Олдтаймер-Галерея» в Экспофоруме

Выставка будет работать с 22 по 24 апреля. Фото: Telegram-канал Бориса Пиотровского

Выставка будет работать с 22 по 24 апреля. Фото: Telegram-канал Бориса Пиотровского

Петербуржцы смогут увидеть ретроавтомобили на выставке в Экспофоруме

В пятницу, 22 апреля, в Экспофоруме открывается выставка старинных автомобилей «Олдтаймер-Галерея». Она будет работать всего два дня, до 24 апреля. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

На выставке будет отдельная экспозиция под названием «Царский выезд», посвященная 115-летию со дня основания Собственного Его Императорского Величества Гаража. В экспозиции посетители смогут узнать о старте гонки на Императорский приз, первых Российских автомобильных салонах, поездках Николая II по стране.

На выставке представят роскошные царские автомобили, подлинные предметы и редкие документы, а также автомобили из кинофильмов, гоночные автомобили, масл-кары, хот-корды и кастомы, городской пассажирский транспорт и военную технику.

«Главный раритет – автомобиль любимой марки Николая II Delaunay-Belleville. Этот уникальный экспонат в свое время был одним из самых передовых и престижных «моторов» своего времени», — написал Пиотровский в своем Telegram-канале.

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