Петербург отмечает 80-летие со дня восстановления трамвайного движения в блокадном Ленинграде

15 апреля 1942 года на улицы Ленинграда вернулись трамваи. Baltphoto/ Ирина Мотина

15 апреля 1942 года на улицы Ленинграда вернулись трамваи. Baltphoto/ Ирина Мотина

В Петербурге сегодня проходят торжественные мероприятия в честь 80-летия со дня восстановления трамвайного движения в годы блокады.

Ровно 80 лет назад, 15 апреля 1942 года, на улицы Ленинграда вернулись трамваи. Их движение было приостановлено из-за проблем с электричеством.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», на Пискаревском кладбище прошла церемония возложения цветов к монументу «Мать-Родина» и стеле в память о работниках ленинградского трамвайно-автобусного управления.

«Трамвай – это все. Некоторые удивляются, почему мы чтим трамвай. Это наш любимый транспорт. Транспорт нашей юности, нашего детства. Мы помним его звонок. Для нас звонок трамвая – это что-то», – рассказала жительница блокадного Ленинграда Магдалина Кочурова.

Память всех, кто участвовал в восстановлении трамвайного движения, почтили минутой молчания.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербурженкам подарили музыкальный ретротрамвай на 8 марта.