Петербурженкам подарили музыкальный ретротрамвай на 8 марта

Музыкальный ретротрамвай проехал от Васильевского острова до площади Репина в центре Петербурга. Фото: телеканал "Санкт-Петербург"

Музыкальный ретротрамвай проехал от Васильевского острова до площади Репина в центре Петербурга. Фото: телеканал "Санкт-Петербург"

8 марта телеканал «Санкт-Петербург» поздравил петербурженок с Международным женским днем. Для жительниц города в качестве подарка запустили музыкальный ретротрамвай.

Музыкальный ретротрамвай проехал от Васильевского острова до площади Репина в центре Петербурга. Пассажирами стали участники ансамбля песни и пляски «Невский дозор». Для петербурженок исполнили песни о весне и любви.

Генеральный директор «Санкт-Петербурга» Александр Малькевич лично поздравил прекрасных дам и подарил им цветы. Акция завершилась в сквере у площади Репина, где ансамбль исполнил праздничную песню-подарок.

«Дорогие наши женщины, девушки, девчонки! Всё, что мы делаем, – это только ради вас! Наши победы, прекрасные порывы, успехи нужны лишь для того, чтобы увидеть улыбку, радость и любовь в ваших глазах. Их особое сияние и родные черты придают нам силы. Ради них мы готовы работать и защищать вас», – поздравляет всех женщин генеральный директор телеканала.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что женщины назвали подарки, которые хотели бы получить на 8 марта.