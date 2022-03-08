Женщины назвали подарки, которые хотели бы получить на 8 марта

Россиянки рассказали о подарках, которые мечтают получить на 8 марта. Чаще всего это цветы, сертификаты и билеты в театр или кино.

Онлайн-опрос провела компания Voxpopuli. Результаты показали, что самым желанным подарком для женщин остаются букеты цветов. Так ответили 36% женщин. Еще 28% россиянок признались, что хотели бы получить деньги или подарочный сертификат. Сходить на концерт, в театр или поужинать в ресторане хотят 21% женщин. О ювелирных украшениях заявили 19% опрошенных. Пятерку закрывают парфюмерия, косметика и бижутерия (16%).

Также россиянки рассказали о худших подарках на 8 марта. В антирейтинг попали различная посуда, косметика, сладости, сувениры, одежда и цветы. Незначительное количество женщин также назвали нежелательным подарком животных.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что какие цветы купить дамам на 8 Марта: советы флористов.