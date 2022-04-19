Психолог Вуртман рассказала, как часто нужно заниматься спортом для похудения

Тем, кто хочет похудеть, один только спорт не поможет. Фото: pixabay

Тем, кто хочет похудеть, один только спорт не поможет. Фото: pixabay

Психолог Джудит Вуртман рассказала о пользе физических упражнений в борьбе с лишним весом.

По словам специалиста, достаточное количество спорта не только помогает в похудении, но и улучшает концентрацию внимания и способность решать интеллектуальные задачи. Люди, поддерживающие активный образ жизни, прекрасно знают о пользе физических упражнений для общего состояния и психического здоровья. Если человек перестает заниматься спортом по каким-либо причинам, в том числе из-за травмы или нехватки времени, то к нему сразу возвращаются чувство вялости, проблемы со сном и стресс, пишет Psychology Today.

Вуртман отметила, что сказать, как часто нужно заниматься спортом, довольно трудно. Одни ученые советуют уделять на физические упражнения как минимум полчаса в день, а другие — от 150 до 200 минут в неделю. Но для каждого отдельного человека это время будет отличаться в зависимости от целей.

Тем, кто хочет похудеть, один только спорт не поможет. В первую очередь нужно придерживаться диеты, а не изнурять себя частыми упражнениями.

«Игра в гольф не расходует достаточно калорий, чтобы компенсировать обед, состоящий из чизбургера и картофеля фри. Сколько бы ни бегала моя такса, она не похудеет, если я буду кормить ее каждый раз, когда она просит», — сказала психолог.

Человек может сбросить лишние килограммы только в том случае, если будет следовать плану диеты и не вознаграждать себя десертами после каждой тренировки.

Уровень физической активности нужно выбирать исходя из образа жизни, места проживания и даже круга общения. Физической активности станет больше, если человек, к примеру, нашел компанию людей по интересам, которая совместно занимается спортом.

Также активность увеличится, если человек завел собаку — тогда придется ежедневно выходить с ней на прогулки. Такие люди могут и не считать себя тренирующимися, но в результате все равно теряют несколько килограммов.

Вуртман заключила, что физические упражнения без корректировки питания не помогут похудеть. Она порекомендовала самостоятельно устанавливать норму упражнений и стараться включить в свой распорядок дня больше активностей.

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