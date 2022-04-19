Завод Henkel в Ленобласти продолжит работу с новым владельцем

Завод Henkel в Ленобласти продолжит работу с новым владельцем
Тосненский завод Henkel продолжит работу в обычном режиме. Фото: henkel.ru

Немецкий производитель бытовой химии Henkel продает свои активы в России, в том числе завод в Тосно.

Компания уведомила о своем решении правительство Ленобласти. Замглавы областного правительства Дмитрий Ялов сообщил, что в период поиска нового собственника завод в Тосно будет работать в штатном режиме. Власти 47 региона остаются на связи с владельцами предприятия.

Ялов подчеркнул, что компания сохранит всех своих сотрудников, которых насчитывается порядка 240 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что немецкая компания Henkel прекращает бизнес в России. В России в компании работают 2,5 тысячи сотрудников. Все они во время подготовки ухода Henkel из РФ продолжат работать и получать заработную плату.

Среди брендов Henkel — марки Persil, Bref, Pril, «Ласка», Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеи «Момент» и другие.

henkel завод ленобласть тосно


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Завод Henkel в Ленобласти продолжит работу с новым владельцем
В Петербурге от коронавируса ревакцинировались более 270 тысяч человек
Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Людмила Елисеева
На дорогах Петербурга вечером собрались 7-балльные пробки
Банк РФ зарегистрировал новую платежную систему Hello
В российских школах с 1 сентября будут еженедельно исполнять гимн
Рабочий получил смертельный удар железной болванкой по голове на Ижорском заводе
Экономист Массленников предсказал возврат в СССР из-за госрегулирования цен