Немецкая компания Henkel прекращает бизнес в России

В России у компании насчитывается 2,5 тысячи работников. Фото: henkel.ru

В России у компании насчитывается 2,5 тысячи работников. Фото: henkel.ru

Немецкий производитель бытовой химии Henkel объявил о прекращении деятельности в России.

На сайте компании сообщается, что руководство Henkel приняло решение об уходе из России на фоне текущей ситуации на Украине. Сейчас идет процесс выполнения.

В России у компании насчитывается 2,5 тысячи работников. Все они во время подготовки ухода Henkel из РФ продолжат работать и получать заработную плату.

Отмечается, что определить финансовые последствия прекращения деятельности в РФ для Henkel пока не представляется возможным.

Среди брендов Henkel — Persil, Bref, Pril, «Ласка», Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеи «Момент» и другие.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Lavazza объявила об уходе из России.