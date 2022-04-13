Lavazza объявила об уходе из России

Итальянский производитель кофе Lavazza объявил о временном прекращении работы в России. Кроме того, как говорится в сообщении компании, из-за «форс-мажора» и невозможности поставок компания также приостанавливает дистрибуцию своей продукции на Украине.

В компании, представляя результаты работы за прошлый год, отметили, что ситуация на Украине влияет сразу на несколько фронтов. Кроме антироссийских санкций и снижения курса рубля в качестве основного удара названы проблемы с газом, нефтью и металлом — сырьем, основными производителями и экспортерами которых являются Россия и Украина.

Из-за роста стоимости сырья и логистики компанию ожидает непростой год, отметили в Lavazza.

Ранее первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов заявил, что большинство иностранных компаний не хотят покидать российский рынок. Многие фирмы приостановили работу, но продолжают платить зарплаты сотрудникам, а что будет дальше — неизвестно.