Рядом с железной дорогой у реки Охты найден труп мужчины, череп лежал отдельно

Рядом с железной дорогой у реки Охты найден труп мужчины, череп лежал отдельно
Труп лежал недалеко от железнодорожного переезда. Фото: Pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти в 250 метрах от железнодорожного переезда у реки Охта обнаружены человеческие останки. Как стало известно Gazeta.SPb, предположительно это мужчина. На нем синяя куртка, кожаный черный ремень, темные брюки, черные ботинки. Череп мужчины находился отдельно — в 50 метрах от тела.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Напомним, в Петербурге мужчину обвиняют в убийстве из корыстных побуждений. 15 апреля в квартире одного из домов на Большой Московской ул. нашли тело 28-летней женщины. По версии следствия, обвиняемый зарезал ее, нанеся несколько ударов ножом, похитил ее мобильник и скрылся.

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