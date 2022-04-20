Теннисистка Мария Шарапова забеременела в 35 лет

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова ждет ребенка. Живущая в США 35-летняя российская теннисистка в свой день рождения сообщила, что в первый раз беременна.

Как передает РИА Новости, Шарапова в соцсетях опубликовала свою фотографию с округлившимся животом и написала, что это «бесценное начало».

Отметим, победительница пяти турниров Большого шлема несколько лет встречается с британским миллионером Александром Гилксом.

Ранее стало известно, что актер Брюс Уиллис вынужденно заканчивает свою актерскую карьеру из-за диагностированной афазии. О заболевании актера сообщила супруга Брюса Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис в соцсетях. «После долгих раздумий он оставляет карьеру, которая так много для него значила», — написала Эмма Хеминг-Уиллис.