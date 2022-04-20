Российских и белорусских теннисистов не допустят к участию в Уимблдоне

Российских и белорусских теннисистов не допустят к участию в Уимблдоне
Российских теннисистов не пустят на турнир. Фото: pixabay.com

Российские и белорусские теннисисты не будут допущены к участию в Уимблдоне. Об этом сообщает портал Sportico. Сейчас спортсмены из России и Белоруссии принимают участие в турнирах ATP и WTA в нейтральном статусе без флага.

Один из четырех турниров Большого шлема Уимблдон будет проходить с 27 июня по 10 июля.

Ранее теннисный турнир из Петербурга перенесли в Нур-Султан.

Напомним, Gazeta.SPb писала, что бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова ждет ребенка. В свой день рождения 35-летняя российская теннисистка сообщила, что в первый раз беременна, и отметила, что это «бесценное начало».

Победительница пяти турниров Большого шлема несколько лет встречается с британским миллионером Александром Гилксом.

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