Экс-депутата Петербурга Максима Резника приговорили к 5 месяцам колонии

Резник не признал вину и просил, чтобы его оправдали. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Резник не признал вину и просил, чтобы его оправдали. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Октябрьский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении бывшего депутата Законодательного собрания города Максима Резника. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).

По данным следствия, 9 марта прошлого года бывший депутат шестого созыва ЗакСа Петербурга Максим Резник незаконно приобрел наркотическое средство для личного употребления.

Резник не признал вину и просил, чтобы его оправдали.

Суд приговорил Резника к лишению свободы сроком на пять месяцев в колонии-поселении. При этом было зачтено время содержания его под домашним арестом, поэтому наказание считается отбытым.