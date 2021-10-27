Суд отказался отпускать экс-депутата Резника под залог в 500 тысяч рублей

В Петербурге суд продлил домашний арест бывшему депутату городского ЗакСобрания Максиму Резнику, обвиняемому в незаконном приобретении наркотиков.

Об этом сегодня сообщила объединенная пресс-служба судов города. Заседание по делу Резника прошло в Октябрьском районном суде.

Суд решил продлить экс-депутату меру пресечения в виде домашнего ареста до 20 апреля следующего года. Защита просила отпустить Резника под залог в 500 тысяч рублей, но суд отказал.

По делу назначено предварительное слушание.

Как считает следствие, не позднее 9 марта 2021 года Максим Резник, занимая пост парламентария, нелегальным путем приобрел для личного потребления 18,2 грамма растительного наркотика — марихуаны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что депутата Резника обвиняют в приобретении 18 граммов марихуаны: дело ушло в суд.