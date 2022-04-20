Паводок в Ленобласти завершается, вода уходит

Паводок в Ленинградской области завершается, уровень воды идет на спад. Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти, сегодня уровень воды в Тихвинке ниже неблагоприятного и составляет 446 см.

Несмотря на снежную зиму, до критических уровней вода не поднималась, паводок в Ленобласти в этом году проходит в показателях, близких к многолетней норме.

Уровень воды на 14 водоемах отслеживают системы мониторинга 23 гидрологических постов Северо-Западного управления по гидрометеорологии и 30 датчиков. Дежурят оперативные группы пожарных и спасателей.

Реестр зон подтопления позволяет оценить обстановку, в нем 131 населенный пункт. На опасных участках были проведены ледовзрывные работы.