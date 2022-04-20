В России начали снижаться цены на продукты и технику

После резкого взлета цен в марте магазины в России начали снижать цены на продукты и технику — планшеты и ноутбуки.

Как пишет «Российская газета», падение цен связано не только со снижением спроса, но и с укреплением рубля по отношению к иностранной валюте — доллару и евро. В то же время значительного снижения цен не наблюдается, ведь логистика, сырье и упаковка дорожают.

По данным Росстата, большая часть товаров подешевела в начала апреля. Что касается продуктов, то огурцы подешевели на 5%, помидоры — на 5,3%.

Напомним, ранее на заседании комитетов Госдумы глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не будет бороться любыми методами с инфляцией. Он, как и раньше, ждет, что она снизится в 2024 году до 4%.

По ее словам, искусственнное снижение помешало бы адаптироваться бизнесу.