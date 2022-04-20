Вице-губернатор Соколов: 2 и 3 этапы транспортной реформы в Петербурге в зоне риска

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов усомнился в успешной реализации второго и третьего этапов транспортной реформы в Петербурге. Как передает «Интерфакс», об этом он заявил на заседании рабочей группы Госсовета РФ в Казани.

По словам чиновника, заблокирована часть федеральных средств, которые должны были пойти на субсидии городским перевозчикам на покупку новых автобусов на газомоторном топливе.

Федеральный бюджет должен был субсидировать от полумиллиона до 2,8 млн руб. на покупку одного автобуса, но Минфин заблокировал эти средства. Это связано с поиском дополнительных источников бюджета.

По словам вице-губернатора, общий объем заблокированных Минфином федеральных средств составляет около 4 млрд рублей.

Напомним, первый этап транспортной реформы в Петербурге начался 1 апреля.