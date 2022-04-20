В России начал дешеветь сахар

Впервые с марта 2021 года в России зафиксировано снижение цен на сахар. По данным Росстата, с 9 по 15 апреля розничные цены на сахар снизились на 0,3%. В 46 субъектах России цены снизились, в 33 — повысились, в шести — не изменились.

При этом подсолнечное масло за неделю подорожало на 0,8% в 63 регионах. В 14 субъектах РФ оно подешевело, в восьми — цены не изменились.

Всего за неделю с 9 по 15 апреля индекс потребительских цен (основной показатель инфляции) вырос на 0,2 процента. С начала апреля рост цен равняется 1%.

Напомним, также после резкого повышения цен в марте начали дешеветь продукты и техника — планшеты и ноутбуки. И это связано не только с падением ажиотажного спроса, но и с укреплением рубля.