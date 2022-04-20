Годовая инфляция в России за неделю ускорилась

Годовая инфляция в России на 15 апреля составила 17,62%. Неделей раньше этот показатель равнялся 17,49%, говорится в обзоре Минэкономики.

На снижение темпа роста инфляции повлияла «дефляция в секторе непродовольственных товаров (минус 0,01%, до этого было 0,51%) за счет продолжающегося удешевления бензина и отсутствия роста цен на иные непродовольственные товары».

В Минэкономики сообщили, что рост цен сдерживают и оперативные решения ЦБ по денежно-кредитной политике и меры правительства по насыщению внутреннего рынка.

По данным Росстата, недельная инфляция замедлилась с 0,66% до 0,2%. С начала апреля цены выросли на 1%, с начала года — на 11,05%.

Больше весго подорожали маргарин (на 2,6%), рис (2%), шоколадные конфеты (1,7%), черный чай (1,6%), молоко (1,4%).

Овощи в основном подешевелb. Также снизились цены не некоторые медикаменты. Снижаются цены на электронику.

По мнению аналитиков, к концу года инфляция вырастет до 20%, сообщал Центробанк. ЦБ полагает, что годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году.