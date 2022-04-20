Центробанк объявил, что ждет россиян с вкладами и кредитами

Центробанк объявил, что ждет россиян с вкладами и кредитами
Банковские вклады для населения станут выгоднее в мае. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Специалисты Центробанка России рассказали, что будет с вкладами россиян в мае. Опубликованы показатели базового уровня доходности депозитов, по которым можно судить о том, что будут делать банки в мае.

Как сообщает Primpress, указаны данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами. Судя по этим данным, банковские вклады и в отечественной, и в иностранной валюте для населения станут выгоднее в мае. Средние ставки значительно выросли по сравнению с теми показателями, что были еще месяц назад.

Что касается кредитов, то эксперты считают, что ставки по ним снизятся. Напомним, в начале апреля Центробанк снизил ставку с 20 до 17%, 29 апреля будет новое заседание на эту тему. Как считают специалисты, ставку вновь понизят.

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