Стало известно, от чего откажутся экономные россияне

Развлечения и алкоголь — вот от чего готовы отказаться в первую очередь россияне, чтобы сэкономить. В этом признались соответственно 26% и 22% опрошенных «Почта банком», передает РИА Новости.

Далее в списке идет отказ от покупки техники (18% респондентов), одежды и обуви (13%), отказ от ухода за собой (8%), экономия на продуктах (5%).

В то же время 8% опрошенных не собираются ни на чем экономить.

Четверть опрошенных уже сократили свои расходы более чем на 20%, еще почти четверть — на 10-20%. Около 40% респондентов ничего не сократили и следят за ситуацией.

В исследовании приняли участие около 2 тыс. человек.