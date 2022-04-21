«Яндекс» приостанавливает инвестиции в России и за рубежом

Ранее "Яндекс" прогнозировал выручку в размере 490-500 млрд рублей за 2022 год. Фото: Pixabay

Ранее "Яндекс" прогнозировал выручку в размере 490-500 млрд рублей за 2022 год. Фото: Pixabay

Компания «Яндекс» приостановила инвестиции в России и за рубежом на фоне антироссийских санкций и ситуации на Украине. Кроме того, компания отозвала свой прогноз на 2022 год.

Как говорится в сообщении, любой экономическй спад в России может негативно повлиять на финансовое положение компании и результаты деятельности.

«На наш предыдущий прогноз на 2022 год больше не следует полагаться, и мы на данном этапе не можем предоставить никаких прогнозных комментариев», — говорится в сообщении.

Ранее «Яндекс» прогнозировал выручку в размере 490-500 млрд рублей за 2022 год.

Антироссийские санкции могут негативно повлиять на бизнес электронной коммерции компании, сообщается в заявлении. «Яндекс» ждет, что расходы потребителей сократятся, также может сократиться количество и ассортимент товаров.

Компания ожидает сокращения расходов потребителей, также возможно сокращение количества и ассортимента товаров. У «Яндекса» сейчас нет средств для полного погашения банкнот.

Напомним, сегодня председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая с отчетом в Госдуме, подвела основные итоги прошлого года. Сейчас, по ее словам, нужна структурная перестройка экономики.