Вместо гаражей на Морской набережной появятся новые детсады и школа

В Василеостровском районе Петербурга будет построена новая школа почти на 1,5 тыс. мест — она появится на участке площадью более 30 тыс. кв. метров на Морской набережной. Там же будут построены два детских сада.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», сейчас на этой территории находится гаражный кооператив «Маяк». Срок аренды их истек, владельцы гаражей вывозят вещи. За металлические боксы они получат денежную компенсацию. На банковские счета средства зачисляются через семь дней после заключения договора.

Договор между городом и кооперативом был расторгнут еще в 2020 году. Территория должна быть освобождена до 15 мая.

Отметим, только за 2021 год в Северной столице появилось 11 новых школ.