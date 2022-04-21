Петербург отказался от водного «Невского маршрута», который связывал 6 причалов

Водный «Невский маршрут» в Петербурге не стал самоокупаемым, от него решили отказаться. Маршрут связывал шесть городских причалов. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», маршрут работал с 7 августа по 19 сентября прошлого года.

По данным комитета по транспорту, судовладельцы терпели убытки, маршрутом пользовались только туристы и только в теплые солнечные дни.

Проект привел к банкротству всех судоходных компаний – участников, сообщили в комитете.

Напомним, что кольцевой маршрут по Неве был запущен в августе прошлого года. Теплоходы возили пассажиров каждые полчаса. По всему маршруту можно было проехать за 700 рублей.

Кроме того, в Петербурге также не будут возобновлять проект «Аквабус», работавший с 2008 по 2015 годы.