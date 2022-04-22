В Пулково 22 апреля отменили семь рейсов

В пятницу, 22 апреля, в петербургском аэропорту Пулково отменены семь авиарейсов. Самолеты не улетят по российским направлениям.

Российские авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Симферополь, Ростов-на-Дону, Анапу, Краснодар.

Также есть один задержанный рейс. С опозданием сегодня вылетит самолет авиакомпании «РусЛайн» до Казани. Рейс был запланирован на 7:00, но вылет отложили до 7:50.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург 22 апреля может побить температурный рекорд по теплу. Воздух будет активно прогреваться, и температура может побить рекорд по теплу в 2022 году, если превысит 15,3 градуса. Этот показатель наблюдался 20 апреля. В Ленобласти может потеплеть до 17 градусов.