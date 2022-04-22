Петербург 22 апреля может побить температурный рекорд по теплу

Согласно прогнозу, сегодня будет от 14 до 16 градусов. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Согласно прогнозу, сегодня будет от 14 до 16 градусов. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Погода в пятницу в Петербурге может побить очередной температурный рекорд этого года.

Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, сегодня город останется во власти гребня антициклона. В небе возможны облака, но дождей не ожидается.

Воздух будет активно прогреваться, и температура может побить рекорд по теплу в 2022 году, если превысит 15,3 градуса. Этот показатель наблюдался 20 апреля.

Согласно прогнозу, сегодня будет от 14 до 16 градусов. В Ленобласти может потеплеть до 17 градусов.

Ветер 1-6 м/с подует с востока. Атмосферное давление снизится до 764 мм рт.ст., что выше нормы.

В субботу погода будет более облачной, могут пройти небольшие дожди, и в целом будет прохладнее.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам рассказали, кому жаловаться на электросамокаты.