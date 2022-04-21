Петербуржцам рассказали, кому жаловаться на электросамокаты

В Петербурге возобновил работу центр для обращений граждан по вопросам нарушений правил пользования средствами индивидуальной мобильности. Как сообщили в пресс-службе комитета по транспорту, петербуржцы могт обратиться туда с жалобами на опасное передвижение электросамокатчиков по городу.

С приходом весны любителей электросамокатов стало больше и опасных ситуаций они создают много — как на дорогах, так и на тротуарах.

Позвонить и пожаловаться можно по телефону +7 (812) 240-75-85. Надо указать адрес, место и описать проблему. Можно расскзаать о брошенных самокатах. опасном вождении и т.д.

Информация будет перенаправлена конкретному оператору кикшеринга, который будет обязан проверить предоставленные данные.

Напомним, ранее комитет по транспорту Северной столицы и кикшеринг-сервис Whoosh согласовали правила проката на территории города. Соглашение о сотрудничестве регулирует правила движения и парковки электросамокатов, которые сдаются людям в аренду.