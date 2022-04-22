Более 19 тысяч человек эвакуировали из школ Петербурга и Ленобласти из-за угрозы минирования

Аноним заставил полицию осмотреть осмотреть тысячу школ по всему Петербургу и Ленобласти.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне утром в дежурную часть ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти позвонил неизвестный. Он сообщил, что все школы на территории регионов заминированы.

Полиции пришлось тщательно осмотреть помещения 1030 образовательных учреждений в поисках взрывчатки. Но ни одного подозрительного предмета так и не нашли.

Для проведения проверочных мероприятий из школ эвакуировали 19,5 тысячи учеников и персонала.

Материалы направили следователям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что массажистку ограбили клиенты в квартире в Петербурге.