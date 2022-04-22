Более 19 тысяч человек эвакуировали из школ Петербурга и Ленобласти из-за угрозы минирования

Более 19 тысяч человек эвакуировали из школ Петербурга и Ленобласти из-за угрозы минирования
Школьников эвакуировали. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Аноним заставил полицию осмотреть осмотреть тысячу школ по всему Петербургу и Ленобласти.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне утром в дежурную часть ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти позвонил неизвестный. Он сообщил, что все школы на территории регионов заминированы.

Полиции пришлось тщательно осмотреть помещения 1030 образовательных учреждений в поисках взрывчатки. Но ни одного подозрительного предмета так и не нашли.

Для проведения проверочных мероприятий из школ эвакуировали 19,5 тысячи учеников и персонала.

Материалы направили следователям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что массажистку ограбили клиенты в квартире в Петербурге.

ленобласть минирование новости СПб школы эвакуация


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Производитель Zewa, Libresse и Libero продаст свои заводы в России
Пенсионеры в РФ могут получить выплаты, если откажутся от всех льгот
Директор полигона «Красный Бор» в Ленобласти задержан по ...
Петербуржец пытался задушить жену во время бытовой ссоры
СК попросил установить в Петербурге камеры для распознавания людей по походке
Льготники смогут бесплатно ездить в пригородных автобусах Петербурга
Большинство фонтанов запустили в Петербурге
Смольный отменяет часть ковидных ограничений в Петербурге