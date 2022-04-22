Аноним «заминировал» Эрмитаж, станции метро и магазины «Лента»

Аноним &#171;заминировал&#187; Эрмитаж, станции метро и магазины &#171;Лента&#187;
Уголовное дело возбуждено после сообщения о бомбе в Эрмитаже. Фото: пресс-служба Эрмитажа

Полиция в четверг искала бомбы в Эрмитаже, на всех станциях подземки и в магазинах «Лента».

Как стало известно Gazeta.SPb, электронное сообщение о минировании пришло на сайт канцелярии Эрмитажа. В нем говорилось, что взрывы могут раздаться в самом музее, на станциях синей и красных веток метро, а также в магазинах «Лента».

Стражи порядка решили осмотреть Эрмитаж, все станции метрополитена и 16 супермаркетов. После тщательного осмотра стало понятно, что сообщение было ложным.

Из метро и «Лент» никого не эвакуировали, но вот из Эрмитажа на улицу вывели тысячу человек.

Информацию об этом передали следователям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что более 19 тысяч человек эвакуировали из школ Петербурга и Ленобласти из-за угрозы минирования.

лента метрополитен новости СПб угроза минирования эрмитаж


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Производитель Zewa, Libresse и Libero продаст свои заводы в России
Пенсионеры в РФ могут получить выплаты, если откажутся от всех льгот
Директор полигона «Красный Бор» в Ленобласти задержан по ...
Петербуржец пытался задушить жену во время бытовой ссоры
СК попросил установить в Петербурге камеры для распознавания людей по походке
Льготники смогут бесплатно ездить в пригородных автобусах Петербурга
Большинство фонтанов запустили в Петербурге
Смольный отменяет часть ковидных ограничений в Петербурге