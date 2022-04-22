В Госдуме предлагают ограничить работу гипермаркетов по воскресеньям

В Госдуме предлагают ограничить работу гипермаркетов по воскресеньям
Работу гипермаркетов могут ограничить по воскресеньям. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

В Госдуме посчитали, что ограничение работы продуктовых гипермаркетов по воскресенье поможет фермерам.

Депутат российского парламента Олег Матвейчев выступил с предложением ограничить время работы крупных продуктовых магазинов по воскресеньям. Письмо с такой идеей он направил в Минпромторг. Об этом сообщает RT.

По мнению парламентария, такая мера простимулирует развитие фермерских рынков, небольших магазинов «у дома» и продуктовых ярмарок выходного дня.

Матвейчев пояснил, что в стране есть меры поддержки малого бизнеса, который продает продукты, но их работа сильно ограничена, поскольку сводится к разновидности «экологичной еды».

Он призвал главу Минпромторга Дениса Мантурова рассмотреть его предложение и внести соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Британия запретила серебро и икру из России.

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