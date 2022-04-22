В Госдуме предлагают ограничить работу гипермаркетов по воскресеньям

В Госдуме посчитали, что ограничение работы продуктовых гипермаркетов по воскресенье поможет фермерам.
Депутат российского парламента Олег Матвейчев выступил с предложением ограничить время работы крупных продуктовых магазинов по воскресеньям. Письмо с такой идеей он направил в Минпромторг. Об этом сообщает RT.
По мнению парламентария, такая мера простимулирует развитие фермерских рынков, небольших магазинов «у дома» и продуктовых ярмарок выходного дня.
Матвейчев пояснил, что в стране есть меры поддержки малого бизнеса, который продает продукты, но их работа сильно ограничена, поскольку сводится к разновидности «экологичной еды».
Он призвал главу Минпромторга Дениса Мантурова рассмотреть его предложение и внести соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы.
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