СК попросил установить в Петербурге камеры для распознавания людей по походке

По просьбе СК на улицах Петербурга могут появиться «умные» камеры видеонаблюдения.

Главное следственное управление СК по городу обратилось к Смольному с просьбой установить на улицах камеры, которые умеют распознавать людей по походке. Об этом пишет «Петербургский дневник».

Ведомство направило властям письмо, в котором также привело данные о криминальной обстановке в Северной столице за прошлый год. По данным СК, сейчас правоохранители раскрывают до 95% преступлений.

Чтобы повысить раскрываемость, следователи предлагают установить данные камеры. Эти системы могут вычислять необходимого человека в толпе по особенностям походке и движениям тела. Помехой не станут даже маска, очки или борода.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге раскрыли изнасилование 11-летней на чердаке в 1993 году.