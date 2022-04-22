В убийстве маленьких детей под Воронежем заподозрили мать и дядю

В Воронежской области убили двоих мальчиков семи и восьми лет. Предполагаемых преступников уже нашли — подозреваются их мать и дядя.

Региональное СУ СК России сообщает, что тела двоих детей нашли 22 апреля в доме в селе Терновка. На телах мальчиков были зафиксированы признаки криминальной смерти.

По факту убийства двух малолетних группой лиц возбуждено уголовное дело. В совершении преступления заподозрили 28-летнюю мать убитых и ее 32-летнего родного брата.

Точную причину смерти установят на судмедэкспертизе. Следственный комитет проверит условия проживания и воспитания детей, а также деятельность органов опеки.

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