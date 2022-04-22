В Петербурге на Пасху запустят дополнительные автобусы до кладбищ

Автобусы будут чаще ходить до петербургских кладбищ. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Автобусы будут чаще ходить до петербургских кладбищ. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В праздничные выходные, 23 и 24 апреля, в Петербурге усилят автобусные маршруты до городских кладбищ.

Как сообщает пресс-служба петербургского ГКУ «Организатор перевозок», город решил запустить дополнительные автобусы до кладбищ в Великую субботу и Пасху.

Больше автобусов поедут по маршрутам № 90 и 195 до Южного кладбища, №397 и 398 до Северного кладбища, №138 до кладбища у Крематория, №382 до Казанского кладбища.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что благодатный огонь из Иерусалима доставят в Петербург и Ленобласть в ночь на воскресенье. Сразу после прибытия в аэропорт Пулково огонь доставят к пасхальному богослужению в Казанский собор. Также лампады передадут в храмы Гатчины, поселков Пудость и Войсковицы, а также в деревне Большие Колпаны.